Голикова оценила идею международных ковид-паспортов

Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса COVID-19 маловероятно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По ее словам, внедрение ковид-паспортов «невозможно согласовать по определению». Она указала на то, что Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — о прививке против желтой лихорадки — «именно потому, что очень сложно» из-за нюансов в каждой стране.

Ранее Голикова заявила, что считает недопустимым введение паспортов вакцинации, ограничивающих передвижение людей. Она также выступила против того, чтобы наличие ковид-паспорта становилось в регионах России основанием для допуска людей на массовые мероприятия.

В тот же день глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов высказался о необходимости введения ковид-паспортов по всей стране. В Кремле заявили, что официальной позиции по введению ковид-паспортов там пока нет, но разные варианты прорабатываются.

15 января в ВОЗ заявили, что не видят необходимости в том, чтобы требовать от прибывающих путешественников доказательство о прохождении вакцинации от коронавируса. Там высказались, что такая рекомендация обусловлена тем, что пока неизвестно, насколько вакцины влияют на передачу вируса от одного человека к другому. Кроме того, количество доступных вакцин весьма ограничено в настоящее время.