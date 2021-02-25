В Европе предложили ввести ковид-паспорта

В Европе следует ввести ковид-паспорта для граждан, переболевших коронавирусом, сделавших прививку или сдавших отрицательный тест на инфекцию. С таким предложением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Соответствующая видеозапись размещена в его Twitter-аккаунте.

Такой документ, по мнению главы австрийского правительства, позволит свободно передвигаться в Европейском союзе (ЕС), в частности путешествовать, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях. «Конкретно это представляет из себя цифровое решение, то есть у каждого должна быть возможность удостоверить личность со смартфона, таким образом жить относительно нормально», — пояснил Курц. Он напомнил, что аналогичная система действует в Израиле.

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Он вынесет эту инициативу на обсуждение на Совете ЕС в четверг, 25 февраля. Канцлер Австрии переговорил с коллегами, которые пообещали поддержать этот план. Если это предложение не будет поддержано на уровне ЕС, Курц намерен реализовать его в Австрии и предложить принять в нем участие соседние страны.

Канцлер страны добавил, что считает реалистичным возвращение к нормальной жизни в условиях пандемии этим летом.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан оценил идею ввести ковид-паспорта путешественников на фоне распространения COVID-19. Он обратил внимание на то, что пока не хватает данных о влияние вакцин на распространение коронавируса. Кроме того, в настоящее время сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий.