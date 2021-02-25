Актриса Екатерина Шпица вышла замуж

Российская актриса Катерина Шпица вышла замуж во второй раз. Фотографии со свадьбы доступны в ее Instagram-аккаунте.

Муж 35-летней артистки — фитнес-тренер и фотограф Руслан Панов. Для мероприятия актриса выбрала пышное белое платье из блестящей ткани с открытыми плечами и накладными рукавами-буфами. Жених был одет в черный костюм, белую рубашку, а его образ дополнял галстук кремового цвета.

По данным «Комсомольской правды», пара поженилась во дворце бракосочетания на территории «Барвиха Luxury Village». Шпица и Панов познакомились несколько лет назад, когда актриса начала заниматься в фитнес-клубе.

Первый муж Шпицы — актер Константин Адаев, они зарегистрировали брак в 2010 году. Спустя два года актриса родила мальчика, а через некоторое время супруги развелись.

Ранее Шпица обвинила жертв голливудского продюсера Харви Вайнштейна в «духовной проституции». Она предположила, что многие женщины осудят ее за подобное мнение, и отметила, что не знает, когда сможет обсудить эту тему максимально откровенно.

Актриса известна по ролям в фильмах «Елки», «Экипаж», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Поддубный», сериалам «Куприн. Яма», «Принцесса цирка» и другим проектам.