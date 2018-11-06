Фильм про Крымский мост в три раза увеличил кассовые сборы

Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!» собрала 43,9 миллиона рублей за первые пять дней проката. Об этом сообщается на сайте кинокомпании «Централ Партнершип» во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что в день премьеры сборы составили 4,6 миллиона рублей. В День народного единства 4 ноября сборы фильма увеличились в три раза по сравнению со стартовым днем и составили 14 миллионов рублей. Картину посмотрели более 175 тысяч зрителей.

«Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах, и уже попала в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году», — подчеркнул Кеосаян.

Лента «Крымский мост. Сделано с любовью!» с Алексеем Демидовым, Артемом Ткаченко и Катериной Шпицей в главных ролях рассказывает о двух мужчинах, которые борются за сердце девушки в Керчи, где строится Крымский мост.

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