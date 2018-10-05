Поставщиков щебня для Крымского моста нашли на Украине

Поставки щебня для строительства Крымского моста производились с территории Украины. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности.

По информации силовиков, одно из украинских предприятий нелегально наладило добычу и поставки щебня. Предполагается, что карьеры принадлежат гражданину России.

Сотрудники СБУ выяснили, что всего было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн. В администрациях карьеров и в квартире директора украинского предприятия были проведены обыски и изъяты договоры и таможенные декларации.

Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются.

19-километровый мост через Керченский пролив соединил полуостров и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Автомобильная его часть была открыта 15 мая, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов.

Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей. Мост строился за счет средств федерального бюджета.

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