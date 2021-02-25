Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ

Основателя и владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск, распространяющийся на территорию всех стран-членов СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

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С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь, ведущий дело Белойвана об уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен обвиняется в сокрытии от государства 57 миллионов рублей за счет перерегистрации сети ресторанов на новую компанию — «Лидер К».

В 2019 году Белойван был приговорен к двум годам колонии по другому делу об уклонении от налогов. К тому моменту он признал вину в неуплате в бюджет двух миллиардов рублей и выразил готовность компенсировать ее. Однако от отбывания наказания предприниматель был освобожден из-за болезни.

Согласно договору от 2010 года, участники СНГ могут объявлять людей, обвиняемых в совершении преступлений, в межгосударственный розыск, что влечет распространение оперативно-разыскных и других мероприятий на всю территорию союза.