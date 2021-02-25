Оператор строительства «Северного потока-2» отказался от денег

Немецкий партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока-2», компания Wintershall Dea, обещала предоставить на проект 950 миллионов евро, но ограничилась только 730 миллионами. Об этом заявил член правления компании, ответственный за газотранспортные проекты, деятельность в России и Латинской Америке Тило Виланд, передает РИА Новости.
По его словам, Wintershall Dea готова была продолжать финансирование, но оператор строительства Nord Stream 2 AG от денег отказался. «Организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно», — объяснил Виланд.
Выступая на круглом столе, организованном компанией, топ-менеджер не стал предполагать, когда строительство закончится. Тем не менее он выразил уверенность, что проект когда-нибудь заработает.
Ранее Wintershall Dea объявила, что больше не будет вкладывать в «Северный поток-2». В компании уточнили, что последняя оплата проведена позднее, чем вступили в действие новые американские санкции. До этого о завершении инвестиций отчитались и другие иностранные партнеры «Газпрома».
Строительство Северного потока-2 было заморожено в декабря 2019 года после санкций Вашингтона. В феврале 2021-го баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах.
Работу на этом участке планируется завершить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Нерешенными проблемами остаются сертифицирование и страхование маршрута. От сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний.