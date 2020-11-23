Европейский партнер «Северного потока-2» ответил на угрозы США

Европейский партнер «Газпрома» про проекту «Северный поток-2» — немецкая компания Wintershall — ответил на угрозу санкций со стороны США. Об этом пишет Reuters.

Глава компании Марио Мерен (Mario Mehren) заявил, что Wintershall не боится ограничений, которые может ввести Вашингтон. По его мнению, строительство газопровода из России в Германию будет завершено. Он добавил, что европейские потребители должны получать газ по конкурентоспособным ценам.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

Ранее Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes) заявил, что возможные санкции со стороны США против европейских участников «Северного потока-2» являются вмешательством в международное право. Он призвал Вашингтон уважать суверенитет Европы и вернуться к сотрудничеству с властями ЕС и Германии.

Ранее появилась информация о том, что администрация президента США вышла на контакт с европейскими компаниями, которые участвуют в реализации проекта газопровода. По неофициальным данным, Вашингтон предупреждает их о последствиях американских санкций и дает компаниям время выйти из проекта.

До этого стало известно, что после вступления в должность президента США Джо Байдена новая администрация усилит давление на проект, чтобы не позволить завершить строительство газопровода. Республиканцы и демократы в сенате согласовали жесткие санкции против участников проекта.