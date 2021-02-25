В России предложили ужесточить наказание за избиение детей. Автором инициативы выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, соответствующее письмо он направил в МВД, передает RT.

В обращении Курдесов указал, что только в течение последних нескольких месяцев в федеральных СМИ систематически появлялись новости об избиениях несовершеннолетних, причем некоторые привели к тяжелым травмам и госпитализации.

Сейчас за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью малолетнего предусмотрено лишение свободы сроком до десяти и до пяти лет соответственно. По мнению Курдесова, такие сроки «по всей видимости, не останавливают людей, готовых преступить закон».

Он пояснил, что сроки в пять и десять лет предусмотрены за причинение вреда малолетним, не достигшим 14 лет. При причинении вреда здоровью ребенку 14 лет и старше наказание будет мягче, подчеркнул общественник.

Курдесов предложил вывести положения о преступлениях в отношении малолетних из статей 111 и 112 УК и выделить их в отдельную: «Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего». По его мнению, наказывать за подобные преступления надо лишением свободы на срок до 8 и 12 лет соответственно. Он попросил МВД оценить целесообразность предложения.