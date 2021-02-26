Родителям покойной писательницы отказали во въезде в Россию за телом дочери

Родителям покойной писательницы Аделины Шелдон отказали во въезде на территорию России за телом дочери. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отец и мать покойной уроженки Украины не могут доказать родство с ней и приехать за телом дочери, так как писательница, настоящее имя которой — Алина Боталова, сменила гражданский паспорт, чтобы узаконить свой псевдоним.

«Мы уже обратились за помощью к семье, сдававшей Аделине квартиру. Хозяин обещал помочь договориться, чтобы тело забальзамировали. Так как совершенно непонятно, как быстро мы сможем уладить все эти бюрократические моменты», — рассказали проживающие в Одессе родственники покойной. По их словам, российские пограничники отказали им во въезде, так как у них нет документов, подтверждающих родство с покойной.

Ранее сообщалось о том, что в квартире в московском районе Зюзино был обнаружен труп 20-летней писательницы Аделины Шелдон. По предварительным данным, причиной смерти девушки стало увлечение сухим голоданием.

Аделина Шелдон известна как автор книги «Венценосные» о французской королевской семье.