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От авиаудара США в Сирии погибли 17 человек

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Фото: John Davison / Reuters

Не менее 17 человек погибли при авиаударе США по Сирии. Речь идет о боевиках проиранских шиитских вооруженных формирований, передает ТАСС со ссылкой на саудовское телевидение в пятницу, 26 февраля.

Американская авиация ударила по объектам на границе с Ираком, через которые бойцов переправляли на территорию страны. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточнялись. США задействовали для ударов истребитель F-15.

Ранее 26 февраля Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В ведомстве пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

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