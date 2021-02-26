От авиаудара США в Сирии погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли при авиаударе США по Сирии. Речь идет о боевиках проиранских шиитских вооруженных формирований, передает ТАСС со ссылкой на саудовское телевидение в пятницу, 26 февраля.

Американская авиация ударила по объектам на границе с Ираком, через которые бойцов переправляли на территорию страны. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточнялись. США задействовали для ударов истребитель F-15.

Ранее 26 февраля Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В ведомстве пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.