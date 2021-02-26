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Названы причины освобождения от службы в армии

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Некоторые категории граждан могут быть освобождены от службы в армии. Чаще всего причиной отстранения становятся проблемы со здоровьем, передает РИА Новости.

Полное расписание болезней, с которыми не берут в армию, есть в постановлении правительства России «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». В частности, причиной освобождения от военной службы являются инвалидность, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, врожденный сифилис, бронхиальная астма, регулярные эпилептические приступы, тяжелые сосудистые заболевания головного мозга.

Кроме того, в армию могут не взять, если есть проблемы со зрением, весом, давлением, имеется плоскостопие, сколиоз. Некоторые травмы, болезни желудка и кожи, а также отсутствие определенного количества зубов тоже могут стать причиной освобождения от службы.

Помимо этого, от службы в армии отстраняются некоторые другие категории граждан. Речь идет о тех, кто имеет непогашенную судимость за любой вид преступления, приговорен судом к условному наказанию, работает в МЧС, МВД или ФСБ, является обладателем ученой степени, а также имеет прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены призыва в армию в России в настоящее время не обсуждается. Он отметил, что военная служба — «абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации».

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