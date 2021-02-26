На Украине заявили о блокировке «российских ботоферм»

Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке «российских ботоферм». Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте спецслужбы.

Согласно заявлению ведомства, украинские киберспециалисты прекратили деятельность «ботоферм», которые якобы курировались российскими спецслужбами. По данным СБУ, злоумышленники создавали анонимные аккаунты на общедоступных ресурсах и в популярных социальных сетях через российскую веб-платформу для того, чтобы распространять недостоверную информацию о ситуации на Украине, создавать панические настроения и дискредитировать украинскую власть. Также отмечается, что преступники «осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона».

Ранее социальная сеть Twitter объявила о блокировке 100 якобы связанных с Россией аккаунтов. В компании заявили, что такие меры были предприняты, так как они «пытались влиять на США и ЕС».