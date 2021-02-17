Госдума одобрила блокировку противозаконной агитации в сети

Госдума приняла законопроект, согласно которому противозаконные агитационные материалы в сети будут блокироваться. Как сообщает «Интерфакс», он был одобрен в третьем чтении.

В законопроекте отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и избирательные комиссии регионов смогут обращаться в Роскомнадзор, если обнаружат в интернете агитационные материалы, созданные или распространяемые с нарушением законодательства России.

При этом ЦИК будет отвечать за агитацию на выборах федерального уровня, а избирательные комиссии субъектов — за региональные выборы.

По результатам обращения могут быть заблокированы как отдельные страницы с противозаконной агитацией, так и ресурсы, на которых она была размещена.

В пояснительной записке к законопроекту его необходимость объясняется тем, что у избирательных комиссий нет действенного механизма реагирования на обнаружение в сети агитационных материалов, которые нарушают законодательство. Его авторами выступили председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете цензуры в интернете. Документ позволяет Роскомнадзору полностью или частично блокировать интернет-ресурсы, которые допускают цензуру в отношении российских СМИ. Также блокировка грозит сайтам, которые ограничивают на территории России распространение значимой информации «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии», а также из-за введения санкций против России.