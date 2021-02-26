Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева

Российская артистка Алена Апина в эфире программы «Судьба человека» рассказала о тяжелом состоянии эстрадного певца Бориса Моисеева. Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

По словам исполнительницы, ее коллега, перенесший инсульт, болеет и чувствует себя неважно. «И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал, но это всегда было весело, задорно, эпатажно», — сказала Апина.

Она отметила, что артист сейчас с трудом разговаривает, поэтому «сложно понять мысли, которые он хочет выразить». В настоящее время певица редко видится с Моисеевым.

В октябре 2020 года сообщалось, что после инсульта музыкант оказался прикован к постели. Тамара Пухова, общественный деятель и адвокат, рассказала, что состояние здоровья певца заметно ухудшилось. Ее слова подтвердила актриса Алена Кравец.