Певец Борис Моисеев благословил новую версию песни «Голубая луна». Об этом рассказала в своем Instagram-аккаунте певица и телеведущая Ольга Бузова, исполнившая композицию в дуэте с певцом Николаем Трубачом.

«Как же приятно было вчера исполнить вместе с Николаем Трубачом легендарный супер хит 90-х», — отметила Бузова. По ее словам, она очень волновалась и несколько раз перезаписывала трек.

«Как мне сказали, новая версия трека очень понравилась Борису Моисееву», — написала телеведущая. Моисеев, как сообщила Бузова, лично благословил их на ремейк культовой песни 90-х.

Изначально авторы композиции планировали исполнять ее втроем с какой-нибудь певицей. Однако долгое время не могли найти напарницу. Теперь, как заявила Бузова, «все на своих местах». «Мечтаю, чтобы наше трио воссоединилось, и мы вас порадовали исполнением этого хита», — написала телеведущая.

В октябре Моисеев заявил, что более не считает себя артистом. Эстрадный певец рассказал, что «живет обычной жизнью».