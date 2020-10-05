Директор Моисеева рассказал о предложении помощи от Пугачевой

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о предложении помощи, поступившем от коллеги по сцене Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

По словам Гороха, Пугачева предложила помощь после того, как до нее дошли слухи о плохом самочувствии артиста. Он, в свою очередь, поблагодарил певицу, однако от помощи отказался, так как в ней нет необходимости. По заверению директора певца, Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений.

Горох добавил, что артист чувствует себя хорошо и находится в отличном настроении. Он также отметил, что певец очень благодарен Алле Пугачевой, а также вдове Иосифа Кобзона Нинель Михайловне.

Об ухудшении здоровья Бориса Моисеева стало известно в сентябре. Тогда общественный деятель и адвокат Татьяна Пухова отмечала, что из-за невозможности выступать певец оказался в трудном финансовом положении. В начале октября она заявила, что состояние здоровья артиста в последние дни заметно ухудшилось.