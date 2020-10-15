Раскрыты подробности непубличной жизни Бориса Моисеева

Заслуженный артист России Борис Моисеев заявил, что не жаждет публичности и более не считает себя артистом. Он раскрыл подробности своей жизни порталу StarHit.

«Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя, садиться на шпагаты и выкладывать в сеть», — объяснил Моисеев.

Эстрадный певец рассказал, что «живет обычной жизнью»: «Недавно вот занимался зубами, подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально, ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками».

В сентябре стало известно об ухудшении здоровья Моисеева. Сообщалось также, что из-за невозможности выступать певец оказался в трудном финансовом положении.