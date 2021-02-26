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Представители НКО получили госнаграды

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Сергей Новиков
Сергей Новиков
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Представители некоммерческого сектора получили госнаграды и поощрения президента, церемония состоялась в Общественной палате России, сообщается на сайте ОП в пятницу, 26 февраля.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что именно некоммерческий сектор продемонстрировал эффективные решения в период пандемии коронавируса.

«Когда возникла необходимость помочь гражданам страны, оказавшимся в зоне риска, именно НКО ответили на этот вызов общенациональной акцией взаимопомощи "Мы Вместе"» — сказал он.

По его словам, это положительно сказалось на показателях доверия граждан к некоммерческим и благотворительным организациям.

В частности, почетной грамотой президента были награждены директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Александр Школьник, председатель молодежной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина, председатель «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий.

Ранее в пятницу в России стартовала акция «День НКО», цель которой заключается в привлечении внимания граждан к работе некоммерческих организаций. 26, 27 и 28 февраля участники акции смогут рассказать в социальных сетях о ярких социальных проектах, через которые они оказывают реальную помощь.

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