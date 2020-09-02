Начался прием заявок на президентские гранты

Фонд президентских грантов начал прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) из всех регионов России на первый конкурс 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 сентября.

В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут представителям НКО правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Итоги конкурса будут подведены до 15 января, финансирование лучших проектов начнется с февраля следующего года.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Для проведения конкурса в 2017 году был создан единый оператор — Фонд президентских грантов. С начала его работы уже 16 тысяч инициатив получили грантовую поддержку на общую сумму 33 миллиарда рублей. В прошлом году более 2,1 тысячи НКО стали победителями второго за год конкурса на предоставление грантов президента России, который, по оценке первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, стал самым масштабным по числу участников.