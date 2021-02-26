Многодетная мать похудела на 46 килограммов и стала выглядеть как Меган Маркл

Тучная жительница английского города Колчестер, графство Эссекс, отказалась от кофе с сахаром и еды навынос и похудела на 46 килограммов за 15 месяцев. После трансформации женщину стали сравнивать с герцогиней Сассекской Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

До похудения 29-летняя мать троих детей Тэнси Арнетт (Tansy Arnett) весила 114 килограммов. Она пробовала различные диеты, каждая из которых в результате приводила к набору веса. Из-за ожирения она стеснялась раздеваться в присутствии партнера и не любила свое отражение в зеркале.

Лишний вес сказывался и на ее здоровье. «У меня болели суставы, спина и шея, я постоянно уставала, — говорит многодетная мать. — Я все время переживала из-за своего веса, каждую минуту каждого дня». В ноябре 2019 года она решила привести себя в форму и вместе с сестрой вступила в местную группу для худеющих. По ее словам, сообщество не только предоставило ей программу похудения, но и дало необходимую поддержку и мотивацию.

Теперь у Арнетт ежедневно три сбалансированных приема пищи, богатых фруктами и овощами. По ее словам, семья поддержала ее стремление к полезному питанию. «Приятно осознавать, что вся семья питается правильно, и я прививаю своим детям хорошие привычки, — отметила она. — Больше всего мы любим мясной пирог и овощное рагу с говядиной».

Благодаря правильному питанию и спорту Арнетт похудела до 68 килограммов и полюбила свой внешний вид. «Некоторые говорят, что теперь я похожа на Меган Маркл; для меня это огромный комплимент», — заметила она. Желающим похудеть британка посоветовала начинать трансформацию прямо сейчас, не откладывая мечту о красивой фигуре на потом.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он считает, что основное влияние на его избавление от лишнего веса оказало сочетание спорта и диеты.