Из жизни
 
Последние новости
Байден приказал нанести удар по Сирии
Пресс-секретарь Белого дома запуталась и не смогла выговорить название Минздрава
В Крыму рассказали о «глупом» заявлении Евросоюза по статусу полуострова
Вакцинацию гражданки Италии «Спутником V» назвали «позором ЕС»
Названы причины освобождения от службы в армии
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
Адвокат рассказала о состоянии Навального перед этапированием
Инстасамка отказалась платить таксисту и разбила стекло машины
Участника групп «Квартал» и «Машина времени» избили в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Многодетная мать похудела на 46 килограммов и стала выглядеть как Меган Маркл

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Tansy Arnett

Тучная жительница английского города Колчестер, графство Эссекс, отказалась от кофе с сахаром и еды навынос и похудела на 46 килограммов за 15 месяцев. После трансформации женщину стали сравнивать с герцогиней Сассекской Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

До похудения 29-летняя мать троих детей Тэнси Арнетт (Tansy Arnett) весила 114 килограммов. Она пробовала различные диеты, каждая из которых в результате приводила к набору веса. Из-за ожирения она стеснялась раздеваться в присутствии партнера и не любила свое отражение в зеркале.

Лишний вес сказывался и на ее здоровье. «У меня болели суставы, спина и шея, я постоянно уставала, — говорит многодетная мать. — Я все время переживала из-за своего веса, каждую минуту каждого дня». В ноябре 2019 года она решила привести себя в форму и вместе с сестрой вступила в местную группу для худеющих. По ее словам, сообщество не только предоставило ей программу похудения, но и дало необходимую поддержку и мотивацию.

Теперь у Арнетт ежедневно три сбалансированных приема пищи, богатых фруктами и овощами. По ее словам, семья поддержала ее стремление к полезному питанию. «Приятно осознавать, что вся семья питается правильно, и я прививаю своим детям хорошие привычки, — отметила она. — Больше всего мы любим мясной пирог и овощное рагу с говядиной».

Благодаря правильному питанию и спорту Арнетт похудела до 68 килограммов и полюбила свой внешний вид. «Некоторые говорят, что теперь я похожа на Меган Маркл; для меня это огромный комплимент», — заметила она. Желающим похудеть британка посоветовала начинать трансформацию прямо сейчас, не откладывая мечту о красивой фигуре на потом.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он считает, что основное влияние на его избавление от лишнего веса оказало сочетание спорта и диеты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Obese mother, 29, who used to eat until she felt sick and hated getting undressed in front of her partner sheds over 7st in 15 months after ditching sugary coffees and takeaways and has since been likened to Meghan Markle
102-килограммовый мужчина похудел на 29 килограммов и раскрыл секрет успеха
Мужчина похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха
21-летняя девушка похудела на 50 килограммов и изменилась до неузнаваемости
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0117 января

«Страдания открыли мне великую истину»

Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
11:0420 февраля

Женщины нарядились старушками ради прививки от COVID-19

10:0720 февраля

Закончившийся бензин обогатил мужчину на 740 миллионов рублей

09:0920 февраля

Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей

Из жизни00:0315 января

Пацанка Джо

История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
07:0320 февраля

Сервал дал отпор самому быстрому животному в мире и попал на видео

02:0020 февраля

Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты

20:4419 февраля

Медведь спрятался под сиденьем в туалете и укусил женщину за ягодицу

Из жизни19:5015 декабря 2020

«Я чувствовал себя особенным»

Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
19:4919 февраля

Белоголовые орланы прогнали любопытного енота и попали на видео

18:3819 февраля

Близнецы случайно забеременели одновременно и родили с разницей в сутки

17:4619 февраля

Расшифровано любовное письмо с затонувшего 70 лет назад корабля

Россия
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
Защитная реакция
Что необходимо знать об иммунитете
Все материалы
Мир
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция попросит президента поддержать требования армии
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Оппозиция заблокировала армянский парламент
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
«Устроил глобальную чистку»
 
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя и попала на видео
Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления
Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам
Все материалы
Peugeot радикально изменила логотип
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Skoda раскрыла подробности о новой Fabia
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
На сайте «Москвича» еще можно посмотреть цены 2001 года
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Ужесточение правил техосмотра решили отложить
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы