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Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино»

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Фото: Globallookpress

Мужчина облился жидкостью и поджег себя в Останкинском районе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что пострадавшего зовут Александр Швецов. Его госпитализировали с ожогами груди и спины 2-3 степени в одну из столичных больниц. Мотив поступка выясняется.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, мужчина поджег себя у здания телецентра «Останкино». Очевидцы рассказали, что после произошедшего он попросил помощи у охранников телецентра.

В ноябре 2020-го в Оренбурге мужчина зашел в лифт, случайно поджег себя и чудом спасся, когда открылись двери. На появившихся в сети кадрах видно, как россиянин заходит в лифт с какой-то жидкостью в стакане и поджигает ее. Огонь вспыхнул моментально. Мужчина попытался потушить его курткой, однако она тоже загорелась. Он упал и потерял сознание, несколько секунд пролежав в огне.

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