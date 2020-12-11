Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео

@tomsleigh / Twitter

Советник в администрации Лондона Том Слейх (Tom Sleigh) случайно поджег себя во время онлайн-конференции через приложение Microsoft Teams. В результате он попал на видео, которое опубликовал в своем Twitter.

«Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся», — шутливо написал Слейх под опубликованным роликом. По данным «Би-би-си», инцидент произошел во время обсуждения мероприятий с одним из столичных комитетов. На видеоконференции присутствовали около 30 человек, она также транслировалась в свободном доступе онлайн.

Советник хотел лишь зажечь свечу, но из-за неловкого обращения с огнем в итоге поджег бумаги на столе и себя. В общении с Local Democracy Reporting Service политик пояснил, что использовал зажигалку, работающую от USB.

Он также добавил, что в результате обжег пальцы, но избежал серьезного ожога, погрузив руку в раковину с холодной водой. Пламя удалось потушить без помощи спасателей.