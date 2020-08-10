Девятилетний россиянин попытался повторить трюк из TikTok и поджег себя

Девятилетний житель Нижнего Тагила поджег себя, попытавшись повторить трюк из соцсети TikTok. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Свердловской области.

По последней информации, россиянин находился дома с матерью. Отмечается также, что «семья на учете не состоит». Мальчик обнаружил в огороде сосуд с бензином и зажигалку, которые на видном месте оставил его отец. Он решил поджечь топливо, льющееся из канистры — ролик, в котором другой человек это делал, он увидел в TikTok.

В итоге мальчик вылил горючее из канистры на землю и поджег его. Однако топливо потекло ребенку под ноги, в результате чего загорелись его штаны и обувь. Он сбросил свои тапки и побежал к наполненной водой ванной, стоявшей на участке. «Так он самостоятельно потушил пламя, после чего побежал в дом за помощью», — рассказали в пресс-службе ведомства. Позднее мальчика госпитализировали с ожогами восьми процентов ног.

Ранее в августе американца Захарию Латэма обвинили в убийстве соседа, 51-летнего Уильяма Дурэма. Утверждалось, что 18-летний юноша зарезал мужчину ради славы в соцсети TikTok.