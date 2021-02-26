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Кремль оценил намерение Евросоюза ввести сертификаты вакцинации

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что пока преждевременно говорить о необходимости введения единых сертификатов вакцинации от коронавируса. Так он оценил соответствующую инициативу Евросоюза, передает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

«Но, конечно, подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе — это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — сказал Песков.

Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости ввести сертификаты вакцинации. По ее словам, речь идет об электронных документах, которые могут стать основанием для поездок внутри Евросоюза, а также для въезда на его территорию из третьих стран.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что, несмотря на серьезный прогресс по вопросу сертификатов вакцинации, остается еще много неурегулированных аспектов данной проблемы. В частности, по его словам, нет единого понимания о целях использования таких документов.

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