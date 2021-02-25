Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации в Евросоюзе

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил необходимость сертификатов вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Об этом передает РИА Новости.

Макрон отметил, что в Европейском союзе (ЕС) есть страны, которые очень сильно зависят от туризма, поэтому подобным государствам хотелось бы найти такое решение, которое бы позволило им проводить бронирование на летний отпуск при улучшении ситуации. Он подчеркнул, что уважает данное стремление, однако, по его мнению, необходима координация в рамах ЕС по вопросу сертификатов вакцинации.

Французский лидер рассказал, что так как организация с сертификатами начнет применяться только летом, сейчас странам Евросоюза важно изучить наиболее инновационные примеры подобных шагов в других странах и разработать общие стандарты.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявила, что, несмотря на серьезный прогресс по вопросу сертификатов вакцинации, остается еще много неурегулированных аспектов данной проблемы. Так, Мишель отметила, что страны ЕС пока не договорились, для каких целей они будут использоваться. Она также добавила, что в данный документ могут быть внесены не только непосредственно сведения о вакцинации, но и о последних тестах на коронавирус.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости ввести сертификаты вакцинации. Согласно словам Меркель, речь идет об электронных сертификатах, которые будут готовы в течение трех месяцев. Она подчеркнула, что сертификаты могут стать основанием для поездок внутри ЕС, а также для въезда на его территорию из третьих стран.