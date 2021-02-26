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Момент взрыва в кафе в Нижнем Новгороде попал на видео

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Момент взрыва, произошедшего 26 февраля в кафе в Нижнем Новгороде, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал-канал «Ni Mash» в пятницу, 26 февраля.

По данным МЧС, взорвался бытовой газ на цокольном этаже здания, где находится суши-бар. В результате на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, частично обрушились конструкции здания.

Один человек пострадал, еще двое сотрудников кафе могут находиться под завалами. Как уточнили в региональном правительстве, взрыв произошел в пристройке к зданию.

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