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Эксперт раскрыл простой способ уснуть за 60 секунд

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Эндрю Вейл
Эндрю Вейл
Кадр: Daily Mirror

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны, США, раскрыл простой и действенный способ уснуть за 60 секунд. Его рекомендации приводит Daily Mirror.

Эндрю Вейл (Andrew Weil) советует использовать метод «4-7-8», также известный как «расслабленное дыхание». По его словам, глубокое и ритмичное дыхание, которое практикуют индийские йоги во время медитации, всего за минуту помогает человеку отойти ко сну.

«Это лучший метод, который позволяет снова уснуть, если вы проснулись посреди ночи», — говорит эксперт. Согласно методике, нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь.

Вейл утверждает, что этот способ помогает не только побороть бессонницу, но и снять накопившееся в теле напряжение. Для достижения лучших результатов он советует выполнять эту практику регулярно. По его словам, ритмично дышать желательно дважды в день, проделывая как минимум четыре круга.

Ранее студентка факультета психологии раскрыла проверенный способ уснуть за пять минут. В видео, собравшем более четырех миллионов просмотров, девушка поделилась рекомендацией профессора по психологии. По ее словам, благодаря его совету она избавилась от бессонницы.

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