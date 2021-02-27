Брат и сестра смешали прах отца с пивом и вылили в канализацию

В Великобритании брат и сестра смешали прах умершего отца с пивом и вылили в канализацию, исполнив таким образом последнюю волю родителя. Об этой истории сообщает Dailу Mail.

По информации издания, 66-летний житель Ковентри Кевин МакГлинчи накануне своей смерти обратился к детям с просьбой исполнить его последнее желание. Мужчина попросил сбросить его прах в канализацию около его любимого бара. Он верил, что благодаря этому его дух сможет оставаться рядом с близкими и друзьями, передвигаясь под землей.

Дети Кевина Оуэн и Кэссиди исполнили желание покойного отца в 2018 году во время памятной вечеринки по случаю дня его рождения в его любимом баре. Они смешали несколько ложек праха с пинтой пива. «Как бы безумно это ни звучало, но его последним желанием было спуститься в эту канализацию и остаться здесь навсегда», — выступил сын Кевина с речью. После этого он вылил смесь в канализацию под радостные возгласы членов семьи. Родственники сняли церемонию на видео. «Это было потрясающее чувство — дать моему отцу именно то, чего он желал, когда он умер», — рассказала дочь британца Кэссиди.

Ранее стало известно, что прах звезды сериала «Стар Трек» Джеймса Духана на протяжении 12 лет тайно хранился на МКС. Его сын Крис попросил бизнесмена и космического туриста Ричарда Гэрриотта пронести на МКС прах отца, заламинированный в его портрет. В октябре 2008 года бизнесмен, отправившийся на станцию в качестве космического туриста, сумел пронести на МКС фотографию и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус».

По словам бизнесмена, это было сделано совершенно секретно. Гэрриотт, опасаясь штрафа, попросил родственников актера не предавать этот факт огласке. Семья Духана была рада, что его прах попал на борт МКС, хоть и расстроена, что об этом было нельзя рассказать публично.