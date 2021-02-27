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Гаишники врезались в кафе на патрульной машине и разбили окно

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Кадр видео: Сахалин.ТВ

В Южно-Сахалинске (Дальний Восток) гаишники врезались в кафе на патрульной машине и разбили окно. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Sakhalin.info.

ДТП произошло около 6 утра по местному времени (22:00 26 февраля по московскому).

По предварительной информации, сотрудники ДПС преследовали нарушителя по улице Ленина. Автомобиль занесло, он влетел в кафе «Маруся», разбив окно и повредив фасад здания. Патрульная машина также получила повреждения.

В начале февраля в Карачаево-Черкесской республике был задержан подполковник российской полиции, который набросился с кулаками на трех гаишников, остановивших его служебный автомобиль. Он потребовал отпустить его, однако, полицейские потребовали предъявить документы, что привело к драке.

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