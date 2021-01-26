Российский водитель воткнул отвертку в глаз гаишнику

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности»).

Предварительно установлено, что днем 23 января в селе Заброды гаишники заметили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование. В патрульной машине, находясь на переднем пассажирском сиденье, мужчина внезапно нанес имевшейся у него отверткой удар сидевшему на водительском месте 30-летнему инспектору. Он получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был экстренно госпитализирован.

Подозреваемый арестован.