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В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson

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Фото: Reuters

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рекомендовали разрешить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson для экстренного применения для людей от 18 лет и старше. Об этом сообщает CNN.

Препарат прошел расширенные клинические испытания, в которых приняли участие боле 44 тысяч человек в США, Южной Африке и Латинской Америке. Во всем мире его общая эффективность в предотвращении умеренных случаев COVID-19 составила 66 процентов. В США эта эффективность составила 72 процента, а эффективность в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 составила 85 процентов.

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FDA vaccine advisers recommend authorization of Johnson & Johnson's coronavirus vaccine