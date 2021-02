Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении

Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, составила 94 процента в предотвращении проявления симптомов заболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования по итогам массового применения препарата в Израиле, сообщает The New England Journal of Medicine.

Эффективность препарата составила 94 процента после применения двух доз и 57 процентов — после применения одной. Также препарат показал результативность в предотвращении тяжелого течения заболевания. Этот показатель составил 92 процента после двух доз и 62 процента — после одной. Информация о побочных эффектах не приводится.

Ранее стало известно, что препарат предотвращает передачу вируса от человека человеку на 89,4 процента.

Данные были получены в ходе массовой вакцинации в Израиле, которая проходила с 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021-го. В каждую группу наблюдения входили более 596 тысяч человек. В исследованиях приняли участие специалисты из израильского медицинского центра Clalit, а также из ряда американских университетов.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.