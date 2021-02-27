Джигурда после свадьбы наберет наложниц в свой гарем

Российский артист Никита Джигурда заявил, что после свадьбы с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной создаст гарем и наберет в него наложниц. Об этом пишет «Собеседник».

В беседе с изданием Джигурда заявил, что спортсменка станет его последней женщиной. Он заверил, что в течение года, пока они не виделись, артист хранил верность Анисиной. «Я целый год не имел доступа к междуножному храму Марины. У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, "дзюбил" четыре-пять раз за все это время», — признался Никита Джигурда.

После повторного заключения брака супруги не смогут устроить себе медовый месяц из-за занятости Анисиной, продолжил актер. При этом он пообещал, что у них «будет целая священная неделя Камасутры».

Артист добавил, что рожать новых детей пара не планирует. «При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почетное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против», — резюмировал он.

Ранее в феврале Никита Джигурда и Марина Анисина поженились во второй раз. Он заявил, что помирился со спортменкой еще год назад, однако пандемия коронавируса помешала их планам. Супруги расходились в 2016 году несмотря на двоих общих детей. Впервые артист и спортсменка поженились в 2008 году. В 2016-м Анисина решила развестись с Джигурдой из-за его неадекватности.