В НАТО назвали российские «Панцири» идеальным средством против беспилотников

В НАТО назвали российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» идеальным средством против военных беспилотников. Об этом говорится в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC.

В докладе уточняется, что «Панцирь-С» изначально был разработан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника. Также оружие планировалось применять для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

«За счет этих характеристик "Панцирь-С1" идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам», — отмечается в отчете.

В альянсе заявили, что «Панцирь» и подобные ему комплексы представляют «растущую угрозу» для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться. Также в докладе уделили особое внимание тому, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит». Его уничтожение являлось важным моментом «для достижения целей всей операции».

В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно данным издания, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Газета пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности». The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.