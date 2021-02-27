В Литве мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса

В Литве мужчина умер спустя несколько минут после того, как сделал прививку от коронавируса. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным Литовской службы контроля лекарств (ЛСКЛ), умершим оказался 77-летний гражданин страны. Клиническая смерть мужчины наступила через несколько минут после вакцинации. Медики попытались реанимировать пациента, однако спасти его не удалось.

«ЛСКЛ получила данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте», — пояснил в беседе с журналистами глава службы Гитис Андрюленис.

Он также уточнил, что скончавшийся страдал от проблем с сердцем и кровеносной системы.

В конце января стало известно, что в больнице литовского города Мариямполе пациентке случайно вкололи пять доз вакцины от коронавируса. При этом директор медучреждения заверил, что с женщиной «ничего плохого не случилось».