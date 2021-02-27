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Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин в России

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Дети в костюмах единорогов, которые напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске, попали на запись с камер видеонаблюдения. Ролик публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На появившихся кадрах видно, как подросток врывается в магазин с молотком, несколько раз ударяет им в витрину и убегает. Второй в костюме прыгает у входа и не заходит внутрь.

Об инциденте стало известно ранее, 27 февраля. Сотрудницы магазины рассказали, что «единороги» проскользнули мимо охраны и скрылись. Продавец погналась за одним из напавших, но поймать ребенка ей не удалось. Сотрудницы предположили, что дети снимали видео для TikTok.

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