Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин в России

Дети в костюмах единорогов, которые напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске, попали на запись с камер видеонаблюдения. Ролик публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На появившихся кадрах видно, как подросток врывается в магазин с молотком, несколько раз ударяет им в витрину и убегает. Второй в костюме прыгает у входа и не заходит внутрь.

Об инциденте стало известно ранее, 27 февраля. Сотрудницы магазины рассказали, что «единороги» проскользнули мимо охраны и скрылись. Продавец погналась за одним из напавших, но поймать ребенка ей не удалось. Сотрудницы предположили, что дети снимали видео для TikTok.