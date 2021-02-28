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Стали известны детали аварии с полуголым сыном бывшего российского депутата

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Кадр из видео издания Baza

Стали известны детали аварии в Астрахани, в которой полуголый сын бывшего российского депутата сбил двух пешеходов. Их РЕН ТВ раскрыл очевидец ДТП.

По словам собеседника телеканала, виновник аварии ехал на автомобиле Toyota Camry, он попытался сбежать с места ДТП. При этом, по утверждению очевидца, на мужчине не было даже трусов — он был в одной куртке.

«Он начал убегать, и я ломанулся в сторону за ним, и там с сотрудниками ДПС мы его поймали, пришлось его скрутить. Я его скручивал», — рассказал свидетель происшествия. Он уточнил, что от виновника аварии не пахло алкоголем.

Собеседник телеканала отметил, что водитель не останавливался вообще и наехал на пешеходов. Из-за столкновения их отбросило. Пострадавшим оказали помощь, мужчина «более-менее мог разговаривать», женщину сразу поместили в автомобиль скорой помощи.

Ранее 28 февраля стало известно, что в Астрахани сын бывшего местного депутата сбил двух человек на пешеходном переходе. По данным Baza, пострадали военный прокурор и его жена, они получили тяжелые травмы и переломы. Водитель пытался драться с полицейскими, но был задержан, на него надели наручники. Он отказался от медосвидетельствования.

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