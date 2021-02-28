Полуголый сын российского депутата сбил военного прокурора с женой на переходе

В Астрахани сын местного депутата сбил двух человек на пешеходном переходе. Как пишет издание Baza в своем Telegram-канале, мужчина был полуголый и вел себя «неадекватно».

На опубликованных изданием кадрах видно, что мужчина и женщина переходят дорогу в положенном месте. В какой-то момент едущая на высокой скорости черная машина задевает их, отбрасывая в сторону. На этом запись заканчивается.

Как пишет Baza, пострадали военный прокурор и его жена, они получили тяжелые травмы и переломы. Водитель пытался драться с полицейскими, но был задержан, на него надели наручники. Он отказался от медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что житель Улан-Удэ за рулем Lexus на высокой скорости сбил насмерть двоих 16-летних подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Из-за столкновения молодых людей резко отбросило в сторону. Судя по съемке последствий аварии, их протащило по дороге. После аварии 37-летний водитель скрылся, бросив автомобиль за ближайшим зданием, его задержали. Ранее он уже был судим за угон.