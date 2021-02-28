Женщина завела собаку-поводыря для своей слепой собаки

Жительница Китая завела собаку-поводыря, чтобы та помогала ее слепой собаке. Теперь питомицы женщины неразлучны, пишет Daily Star.

Самоедской лайке Мэнменг диагностировали глаукому, когда той было пять месяцев. Из-за этого болезненного состояния повреждался глазной нерв, и собака постепенно теряла зрение и вскоре ослепла. Чтобы помогать собаке ориентироваться, хозяйка завела для нее компаньона, шиба-ину по кличке Тина.

Женщина стала снимать видео о жизни своих собак. Так она показывает, что ее питомицы ходят в связанных ошейниках, а Тина всегда выходит вперед из лифта, чтобы Мэнменг могла за ней следовать. Кроме того, шиба-ину дает своей «подопечной» сигнал о безопасности — похлопывает ее по спине.

«Как шиба-ину, она [Тина] очень подвижна и активна. Но когда она ведет Мэнменг на поводке, она становится очень нежной и всегда будет ждать ее, идут ли они вверх или вниз по лестнице», — рассказала хозяйка собак.

Ранее итальянская полиция вернула хозяину собаку по кличке Бьянка после того, как обнаружила ее на площади Appio в Риме. Оказалось, что слепое на один глаз животное в страхе бродило по улицам.