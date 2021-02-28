Фанаты посчитали поражение россиянина в UFC кражей

Поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Максима Гришина в поединке с американцем Дастином Джакоби судейским решением возмутило фанатов спорта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Реакции на поражение россиянина в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) можно увидеть в Twitter. Многие пользователи назвали его кражей.

«Это просто кража. Посмотрите на статистику. Безумие какое-то, Джакоби не выиграл. Судьи играли на ставках. Просто стыд. Бедный Гришин», — написала Candice.

«Судьи просто дерьмо, ужас. Гришин чаще бил по сопернику, дважды отправил его в нокдаун, но все равно проигрывает? Смех. Надо что-то делать с судьями, это ужасно», — отметил Caleb Grimes.

«Гришина обокрали. UFC нужно что-то менять в оценке поединков в будущем», — написал Marwan Nsouli.

Гришин уступил Джакоби по итогам трех раундов. Судьи отдали победу американцу, несмотря на перевес в количестве точных ударов на стороне россиянина.

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