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Российского тяжеловеса исключили из рейтинга UFC после поражения

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника исключили из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от американца Криса Дакаса. Список доступен на сайте промоушена.

До турнира UFC Fight Night 185, который прошел 21 февраля, Олейник занимал 13-ю строчку рейтинга тяжеловесов. Теперь россиянина нет в списке, а Дакас оказался на десятом месте. Лидирует американец Стипе Миочич.

Олейник проиграл в первом раунде техническим нокаутом. В главном поединке ивента американский тяжеловес Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса.

Всего за карьеру Олейник провел 75 боев. Он выиграл в 59 из них, проиграл в 15, еще один поединок закончился вничью. В активе Дакаса 11 боев — восемь побед и три поражения.

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