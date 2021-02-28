Россиянин из UFC дважды отправил оппонента в нокдаун и проиграл решением

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Гришин уступил судейским решением американцу Дастину Джакоби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний россиянин дважды по ходу поединка отправил Джакоби в нокдаун, а также имел перевес по количеству нанесенных ударов. Несмотря на это, Гришин проиграл бой решением. При этом все три судьи отдали предпочтение американцу в каждом из раундов.

Гришин потерпел второе поражение в UFC. Всего он провел три поединка под эгидой промоушена. До перехода в организацию Гришин выступал в Professional Fighting League. Всего в активе россиянина 31 победа при девяти поражениях.

Джакоби одержал вторую победу в UFC подряд. 32-летний американец провел 19 поединков в карьере. На его счету 14 побед и пять поражений.