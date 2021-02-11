UFC анонсировал поединок россиянина и украинца

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал поединок россиянина Магомеда Анкалаева и украинца Никиты Крылова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Схватка пройдет в полутяжелой весовой категории. Анкалаев и Крылов подерутся на турнире UFC Vegas 20, который запланирован на 27 февраля.

Крылов в последний раз выходил в октагон в марте. Тогда уроженец Луганской области вышел победителем из поединка с бразильцем Джонни Уолкером.

Анкалаев в своем последнем бою оказался сильнее представителя Молдавии Иона Куцелабы. Он нокаутировал оппонента в первом раунде.

В активе Крылова 27 побед при семи поражениях. Анкалаев одержал 14 побед и проиграл в одном поединке.