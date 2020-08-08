UFC избавился от россиянина после скандала с «неонацистской» татуировкой

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) избавился от россиянина Романа Богатова — промоушен разорвал контракт со спортсменом после скандала с якобы «неонацистской» татуировкой его наставника Алексея Кисера. Об этом сообщает ТАСС.

UFC уведомил Богатова о расторжении контракта. О причинах прекращения сотрудничества бойцу не сообщили.

12 июля на турнире UFC на острове Яс Кисер был секундантом Богатова. Позже один из журналистов обратил внимание на татуировку тренера, посчитав ее «неонацистской». Затем сам Кисер, будучи бойцом смешанного стиля (MMA), лишился дебюта в UFC. Примечательно, что Чисанга Малата, указавший на татуировку, признал, что совершил ошибку и неправильно идентифицировал рисунок, приняв славянскую символику за неонацистскую.

Богатов уступил бразильцу Леонардо Сантушу судейским решением в своем дебютном поединке в рамках UFC. Россиянин потерпел первое поражение в карьере. В его послужном списке — десять побед. Он выигрывал чемпионский пояс отечественной организации M-1 Global.