Американский боец UFC поиздевался над россиянином Олейником и плюнул ему в еду

Американский боец UFC Деррик Льюис поиздевался над россиянином Алексеем Олейником и плюнул ему в еду. Видео спортсмен выложил в Instagram.

Льюис рассказал, что представители UFC привезли ему еду, в том числе предназначенную Олейнику. «Мне кажется, что в его блюде не хватает одного ингредиента. Нужно добавить немного приправы», — заявил американец и плюнул в один из контейнеров.

Льюис подерется с Олейником на турнире UFC Vegas 6. Поединок пройдет 9 августа.

В смешанных единоборствах 43-летний Олейник одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 35-летнего Льюиса 23 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.