Олейник назвал условие для завершения карьеры

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник поделился мыслями о своей карьере в преддверии поединка с американцем Дерриком Льюисом 9 августа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит BJPenn.

43-летний тяжеловес признался, что готов выступать еще десять лет. При этом Олейник допустил, что есть условие, при котором он завершит выступления.

«Регулярно спаррингуюсь с парнями из UFC, Bellator. Неплохо себя чувствую. Когда пойму, что явно не дотягиваю до их уровня, наверное, тогда придется заканчивать. Но пока я выдерживаю конкуренцию — я буду драться», — признался Олейник.

9 августа поединок Льюиса и Олейника возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе. Россиянин идет на серии из двух побед. Он успешно завершил поединки с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом и американцем Морисом Грином.

На счету Олейника 59 побед при 13 поражениях. Он дебютировал в UFC в июне 2014 года.