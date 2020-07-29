Олейник подерется с Черным Зверем из UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) тяжеловес Алексей Олейник подерется с представителем США Дерриком Льюисом по прозвищу Черный Зверь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок с участием 43-летнего россиянина возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе 8 августа. Льюис — бывший претендент на пояс чемпиона организации в тяжелом весе. Американский тяжеловес занимает четвертую строчку в рейтинге UFC в рамках своей весовой категории.

Олейник идет на серии из двух побед. В мае он одолел экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. В январе россиянин досрочно завершил схватку против Мориса Грина.

Олейник в третий раз за карьеру возглавит турнир UFC. Российский тяжеловес участвовал в главных поединках в первом в истории ивенте UFC в России, который прошел в Москве осенью 2018-го. В апреле 2019-го Олейник подрался с Алистаром Оверимом в главном поединке турнира в Санкт-Петербурге.