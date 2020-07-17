UFC избавится от россиянина из-за «неонацистской» татуировки тренера

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может уволить россиянина Романа Богатова из-за якобы неонацистской татуировки его тренера также бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Кисера. Последний рассказал об этом в интервью Sport24.

Кисер был в углу подопечного на турнире UFC 12 июля на острове Яс. В англоязычном Twitter обратили внимание на необычную татуировку тренера россиянина с изображением черного солнца. Рисунок посчитали неонацистским. Сам Кисер в результате скандала лишился дебюта в рамках промоушена. Кроме того, тренер сообщил, что в ближайшее время UFC расторгнет контракт и с Богатовым.

По его словам, глава организации Дэйна Уайт дал распоряжение матчмейкерам UFC убрать Богатова из ростера. Кисер попрощался с подопечным на своей страничке в Instagram.

Богатов уступил бразильцу Леонардо Сантушу судейским решением в своем дебютном поединке в рамках UFC. Россиянин потерпел первое поражение в карьере. В его послужном списке — десять побед. Он выигрывал чемпионский пояс отечественной организации M-1 Global.