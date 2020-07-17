Стало известно о выступлении Петра Яна с переломом в чемпионском бою

Стало известно о выступлении российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна с травмой в чемпионском бою на турнире UFC 251 против бразильца Жозе Алду. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил тренер спортсмена Джон Хатчинсон.

Он рассказал, что за две с половиной недели до боя Ян получил перелом, нанося удар ногой. Врачи рекомендовали спортсмену не выходить в октагон, так как это было опасно для здоровья. «Представьте, каково Петру выходить на поединок, зная, что у него есть слабое место. Но он справился. Тот факт, что Петр вынес удары Алду, делает его настоящей легендой спорта», — посчитал тренер.

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15 июля Ян назвал сроки завершения карьеры. 27-летний спортсмен заявил, что планирует драться еще три года, а затем открыть свое дело.

12 июля россиянин завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив Алду. На счету бойца теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом спортсмен не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.